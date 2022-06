544 motoristas foram multados na saída da Festa do Peão; Estado arrecadou R$1,6 milhão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Festa do Peão de Americana que terminou neste domingo(19), teve o saldo de mais de 500 motoristas autuados por por embriaguez ao volante ou recusa ao teste do bafômetro durante a “Operação Sufoco”.

De acordo com dados da Polícia Militar Rodoviária, 9.280 motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro passivo e 500 ao ativo, sendo que 544 tiveram resultado positivo para o consumo de álcool e foram multados em R$ 2.934,70, além de terem o direito de dirigir suspenso por 12 meses. Se somadas, as multas chegam a R$1,6 milhão.

A operação, que foi realizada pelo 4º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), também resultou com a prisão de um procurado pela justiça.