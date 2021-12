A partir de janeiro vacinas contra covid-19 serão dadas nas UBS sem agendamento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana vai disponibilizar, a partir do dia 3 de janeiro de 2022, a vacina contra a Covid-19 em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem necessidade de agendamento. Serão aplicadas a primeira, a segunda e a terceira doses, de acordo com a necessidade de cada morador.

As doses estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h, incorporadas à rotina das salas de vacinas das UBSs. As unidades de saúde irão oferecer os imunizantes da Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e Janssen.

A medida tem como objetivo ampliar o acesso à vacina, por regiões do município, e melhorar a adesão ao imunizante, além de possibilitar maior cobertura vacinal à população.

A Secretaria de Saúde continuará avaliando a necessidade de manter postos de vacinação aos sábados, conforme o movimento nas unidades durante a semana e a demanda existente