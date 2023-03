Adolescente tem bicicleta furtada no Tivoli Shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um adolescente de 17 anos teve sua bicicleta furtada na última sexta-feira(24), dentro do estacionamento do Tivoli Shopping, no bairro Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste.

O caso foi relatado pela mãe do jovem ao Portal de Americana. De acordo com o Boletim de Ocorrência, feito pela genitora acompanhada do filho e de um representante do shopping, o jovem foi até o empreendimento com uma bicicleta modelo Trek de cor cinza e deixou ela bicicletário presa com um cadeado.



Meia hora depois, ao voltar ao local, ele viu que a bike não estava mais presa, momento em que percebeu o furtada.

Ainda segundo o relato à autoridade, câmeras do local flagraram o momento em que uma pessoa retira o cadeado e furta a bike. Até o momento a bem não foi recuperado.

Procurado pelo Portal para comentar o caso, o Tivoli preferiu não se manifestar.

