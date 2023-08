Americana aparece entre as 35 cidades mais competitivas do Brasil; SBO está em 119ª

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana ganhou destaque no mais recente Ranking de Competitividade dos Municípios, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A quarta edição desse ranking, divulgada nesta quarta-feira (23), apresenta uma visão abrangente da competitividade de diversas cidades brasileiras, auxiliando os gestores públicos em suas tomadas de decisão.

No cenário competitivo, Americana, conseguiu um feito notável ao subir 22 posições em relação ao ranking anterior, realizado em 2021. Agora, a cidade se posiciona entre as 35 mais competitivas do país. Além disso, dentro do estado de São Paulo, Americana se destaca na 25ª posição, o que reforça sua capacidade de se manter competitiva mesmo em um ambiente desafiador.

Santa Bárbara d’Oeste, por sua vez, encontra-se na 119ª posição do ranking geral. A cidade aparece atrás de Americana também na comparação com as cidades do estado, onde aparece em 77ª posição.

O Ranking de Competitividade dos Municípios utiliza a metodologia SEALL (Sistema de Avaliação da Competitividade dos Entes Subnacionais) para avaliar a competitividade das cidades brasileiras. Além disso, esta edição do ranking trouxe um novo enfoque na sustentabilidade, incorporando métricas que avaliam o compromisso das cidades com práticas e políticas sustentáveis.

O objetivo principal dessa ferramenta é fornecer informações relevantes para os líderes públicos, permitindo-lhes tomar decisões mais embasadas e eficazes na gestão das cidades. O avanço de Americana no ranking demonstra sua capacidade de adaptação e progresso

Confira o ranking completo: