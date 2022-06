Americana descarta suspeita de Varíola do Macaco

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana informou, nesta sexta-feira (24), que o exame do paciente com suspeita de Varíola do Macaco teve resultado negativo.

O exame PCR realizado pelo Instituto Adolfo Lutz resultou como ‘não detectável’ para a doença. O homem de 39 anos, que é motorista de aplicativo, apresentava febre, dor no corpo e dor de cabeça.

O diagnóstico ainda segue inconclusivo, sendo investigadas outras causas para os sintomas apresentados pelo paciente.