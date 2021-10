Americana vai receber caravana da Coca-Cola em novembro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana deve receber pelo terceiro ano consecutivo a Caravana Iluminada da Coca-Cola em novembro. A informação foi confirmada pela prefeitura de Americana.

No ano passado, as caravanas de Natal percorreram 48 cidades com caminhões Mercedes-Benz Novo Actros e Actros iluminados em Black Light e Led, levando ao público de casa projeções em alta resolução.

Ainda não há confirmação da data que o evento deve ocorrer, mas uma reunião da Secretaria de Cultura e Turismo, Unidade de Transportes e Sistema Viário, Defesa Civil e Polícia Militar definiu o percurso que os caminhões devem percorrer na cidade.