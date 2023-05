Americana é a melhor cidade do Estado com mais de 200 mil habitantes em segurança e meio ambiente

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana foi considerada a melhor cidade do Estado de São Paulo, com mais de 200 mil habitantes, nos quesitos segurança e meio ambiente, segundo o estudo “Comparação do Nível de Desenvolvimento dos Municípios Paulistas de Maior Porte”, divulgado em abril. O trabalho foi elaborado pelo Núcleo de Estudos das Cidades (NEC), com a participação de professores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) e pela Fatec.

De acordo com os organizadores, o estudo apresenta dados comparativos das principais áreas associadas ao nível de desenvolvimento socioeconômico (qualidade de vida).

Americana foi avaliada dentro do grupo de 41 municípios com mais de 200 mil habitantes, que concentram, aproximadamente, 64% dos residentes do Estado. Foram levadas em consideração as áreas de economia, saúde, educação, meio ambiente, segurança, mobilidade e finanças públicas.



Na área de segurança, Americana obteve um dos menores índices de exposição a crimes violentos entre 2019 e 2021 e foi avaliada com nota 10, ficando em primeiro lugar ao lado de cidades como Piracicaba, Franca e Presidente Prudente.

No quesito meio ambiente, Americana também ficou em primeiro lugar graças à boa pontuação, de 2019 a 2021, no Programa Município Verde Azul. No cômputo geral, a cidade obteve a primeira colocação, com 10 pontos, junto com São José do Rio Preto, Santos e Mogi das Cruzes.

“Americana demonstra novamente sua força, sua pujança, como uma das cidades mais prósperas e importantes do nosso Estado. Eu e o vice Odir Demarchi ficamos muito felizes com esses números, e vamos trabalhar cada vez mais para que esse progresso seja contínuo, em todas as áreas”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Em Educação, os estudiosos analisaram o índice de desenvolvimento da educação básica e o nível de escolaridade da população no índice paulista de responsabilidade social. Na classificação geral, Americana ficou em 3º lugar, com nota média 9,6.

Classificação geral

Pelo IDH Verde (saúde, educação, economia e meio ambiente), Americana fica em 2º lugar, com 9 pontos;

Na classificação global pelo método NEC, que engloba as áreas de saúde, educação, segurança, meio ambiente, mobilidade, economia e finanças públicas, Americana ficou em 4º lugar, com 8,40 pontos:

Pelo IDH tradicional (saúde, educação e economia), a cidade também está em 4º lugar, com 8,67 pontos.

