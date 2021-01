Americana entra hoje na fase laranja durante o dia e na vermelha à noite

Americana, assim como toda a região de Campinas, entra nesta segunda-feira(25), na fase laranja do Plano São Paulo durante o dia e após às 20 horas a fase vermelha.

De acordo com o que foi informado pelo Governo do Estado, durante os dias de semana, vale as regras da fase laranja. Os estabelecimentos devem funcionar com 40% da capacidade, com até 8 horas diárias. Nesta fase não é permitida a abertura de bares.

Após às 20 horas nos dias de semana e nos dois próximo finais de semana, dias 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro, passa a valer a fase vermelha. Nesta fase podem funcionar apenas farmácias, mercados, padarias, açougues, atividades religiosas, hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria, postos de combustíveis, lavanderias, transporte coletivo, bancos e pet shops.