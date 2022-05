Americana inicia dose de reforço para adolescentes nesta segunda-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana inicia nesta segunda-feira (30), a aplicação da dose adicional (3ª dose) da vacina contra a Covid-19 em adolescentes com idade entre 12 e 17 anos.

A vacina será disponibilizada em todas as unidades básicas de saúde, das 8h30 às 14h. É preciso que os indivíduos tenham recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses.

A medida segue as diretrizes do Ministério da Saúde e serão utilizadas as vacinas da Pfizer e Coronavac, conforme a disponibilidade desses imunizantes, que são os aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a esse público-alvo.

A recomendação também vale para adolescentes gestantes e puérperas. No caso dos adolescentes imunossuprimidos, apenas a vacina da Pfizer deverá ser utilizada.

Agora não é mais necessário realizar o agendamento para receber a vacina, bastando ir a qualquer unidade básica de saúde, das 8h30 às 14h.