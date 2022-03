Americana inicia vacinação contra gripe

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana iniciou neste domingo (27), a campanha de vacinação contra a gripe, destinada nessa primeira etapa aos idosos com 80 anos ou mais. No domingo a campanha aconteceu de forma concomitante à vacinação contra a Covid-19 e foram vacinados 138 idosos. Os primeiros vacinados contra a gripe foram Ioshiaki Suguimoto, 87 anos, e Ayako Zinguiji Suguimoto, 84 anos.

A vacinação contra a gripe segue normalmente em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) durante a semana, das 13h às 15h30. Não é necessário fazer agendamento, bastando comparecer em uma das unidades de saúde.

Os idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde começam a receber a vacina a partir do dia 4 de abril.

A vacinação contra a Influenza permitirá prevenir óbitos e complicações, bem como as suas consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga da doença, reduzindo os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19. A imunização continua extremamente importante para a proteção e deve ser mantida, apesar de todos os desafios frente à circulação contínua ou recorrente do SARS-CoV-2.