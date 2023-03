Americana realiza mutirão de exame papanicolau no próximo sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Como parte da programação voltada ao Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Saúde de Americana vai promover no próximo sábado (18), das 8h30 às 15h, um mutirão de exame papanicolau.

Serão dez unidades básicas de saúde que irão realizar, além do papanicolau, pedidos para mamografias.

As mulheres precisam comparecer em uma das unidades de saúde que estarão abertas no sábado, munidas de documento pessoal com foto e o cartão SUS, sem necessidade de agendamento.

Para os exames de papanicolau as mulheres precisam ter idade entre 25 e 64 anos. Já os pedidos de mamografia serão feitos para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos.

Em ambos os casos, não será exigido que a paciente resida próxima a uma das unidades, pois o atendimento será aberto a todas as moradoras de Americana, independentemente do bairro onde moram.

As unidades que estarão abertas são as dos bairros Vila Mathiensen, São Vito, Vila Gallo, Parque Gramado, Parque da Liberdade (anexo à UBS Gramado), São Domingos, Parque das Nações, Praia Azul, Antônio Zanaga e Jardim Alvorada.

