Americana recebe prêmio nacional de infraestrutura e mobilidade urbana

Americana recebeu nesta terça-feira(23), o Prêmio Band Cidades Excelentes. O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito, Odir Demarchi foram até Brasília para o evento de premiação.

O prêmio é uma parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Aquila.

Americana foi premiada na categoria “Infraestrutura e Mobilidade Urbana” entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Maringá(PR) ficou com o segundo lugar e Patos de Minas(MG) em terceiro.

Em outubro, a cidade já tinha recebido o premio na mesma categoria da etapa estadual.

“Parabéns à todos os americanenses que ajudam com o seu suor construir a história de Americana e à nossa equipe que não mede esforços para nos ajudar todos os dias”, disse o prefeito em um vídeo publicado em suas redes sociais.