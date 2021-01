Americana registra 3 mortes e passa de 9 mil casos de Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta-feira (6) que foram registrados mais três óbitos por Covid-19, sendo um homem de 85 anos, morador da Cidade Jardim, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 3 de janeiro, ele era cardiopata e diabético; uma mulher de 82 anos, também moradora do bairro Cidade Jardim, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 3 de janeiro, sendo também portadora de diabetes e cardiopatia; e uma mulher de 79 anos, residente no Jardim Glória, que estava internada em hospital particular do município e faleceu nesta quarta-feira (6). Ela tinha problemas cardíacos. Agora, o município contabiliza 222 mortes causadas pelo novo Coronavírus.

A Vigilância Epidemiológica ainda aguarda o resultado de exame de dois óbitos suspeitos da doença.

Novos positivos

O boletim atualizado trouxe ainda 123 novos resultados positivos de Covid-19, sendo 118 após realização de exames PCR, cujos moradores estão em isolamento domiciliar e seis após realização de testes rápidos, estando estes já recuperados, além dos três novos óbitos.

Novos suspeitos

Americana também registrou 150 novos casos suspeitos de Covid-19, sendo um óbito, 87 que estão em isolamento domiciliar aguardando os resultados de exames e 11 de pacientes internados.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 9.070 casos positivos, sendo 222 óbitos, três internados, 202 em isolamento domiciliar e 8.643 recuperados; 150 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo dois óbitos, 57 pacientes internados em hospitais e 91 que estão em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 14.551 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.