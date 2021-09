Americana retoma mutirão de castração animal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana retomou na terça-feira (14), o mutirão para a castração de cadelas. Nesta quarta-feira (15) os trabalhos da primeira etapa deste ano foram finalizados, com um total de 288 cadelas castradas. Os procedimentos foram realizados na área externa ao CCZ, sendo utilizados dois veículos da empresa terceirizada que oferece o serviço.

O mutirão havia sido suspenso desde o início da pandemia, mas com as condições sanitárias favoráveis, o município retomou as atividades de forma controlada. O CCZ também realiza a castração dos cães e também de gatos e gatas, sendo todos por agendamento. Porém, a compra do serviço para castrar cadelas em sistema de mutirão ocorreu devido à alta demanda existente.

As cadelas castradas atualmente já aguardavam em lista de espera, mas o cadastro segue aberto para o próximo evento, que deve ocorrer em novembro deste ano. As castrações são por meio de agendamento, que deve ser feito por telefone, no próprio CCZ.

Para realizar a castração, as cadelas devem ter idade entre seis meses e nove anos, o proprietário precisa ser maior de idade e residir em Americana. No dia da castração será exigido um comprovante de endereço em seu nome. O procedimento é gratuito e, além da castração, os animais são microchipados pelo setor.

Além de possibilitar o controle populacional, a castração também ajuda no controle de doenças, trazendo benefícios para toda a população. “Esta atividade beneficia toda a população, pois ajuda a controlar as doenças entre os animais e também reduz crias indesejadas, já que o principal objetivo da castração é o controle da população animal no município”, explicou a médica veterinária e responsável técnica do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição.

O CCZ está localizado na Av. Heitor Siqueira, 1520 – Praia Azul e os telefones são (19) 3467-1187 e 3467-2344.