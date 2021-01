Americana segue na fase amarela e bares poderão funcionar até às 20 horas

O governo do estado de São Paulo atualizou na tarde desta sexta-feira(8), o faseamento do Plano São Paulo. Americana foi reclassificada na fase amarela juntamente com a região de Campinas.

Na fase amarela é permitido o funcionamento de todas as atividades com capacidade de 40% de ocupação, com até 10 horas por dias. Bares devem funcionar até às 20horas.

A próxima atualização do Plano São Paulo deve ocorrer no dia 5 de fevereiro.

Quadro geral do coronavírus em Americana

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 9.096 casos positivos, sendo 223 óbitos, quatro internados, 166 em isolamento domiciliar e 8.703 recuperados; 124 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo dois óbitos, 53 pacientes internados em hospitais e 69 que estão em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 14.670 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.