Americana tem crescimento nas principais receitas e gestão municipal apresenta equilíbrio inédito em balanço financeiro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana apresentou, nesta sexta-feira (24), o balanço financeiro do último quadrimestre de 2022 em audiência pública na Câmara. A apresentação demonstrou alta na arrecadação de ICMS e ISS, principais impostos do município e que são termômetro para a economia local, que se reaqueceu com a atração de investimentos e a chegada de novos empreendimentos.

A apresentação foi conduzida pela secretária da Fazenda do município, Simone Bruno, e a receita total arrecadada no ano passado foi de R$ 1,1 bilhão, com superávit de R$ 111,8 milhões. A chefe da Pasta destacou que o investimento em serviços públicos é a principal meta para esse trabalho de gestão austera.

De acordo com os dados da secretaria de Fazenda, a receita total arrecadada ficou em R$ 1.163.584.627,51 e as despesas registradas ficaram em R$ 1.051.768.528,54, totalizando um superávit no período de R$ 111.816.098,97.

A principal receita do município é o ICMS, que no terceiro quadrimestre foi de R$ 192,4 milhões e representou alta de 9,5% em relação a 2021. O outro foi o ISS, R$ 132,1 milhões, e teve aumento de 18%. Este segundo representa uma maior procura pelo setor de serviços da cidade, fruto do reaquecimento econômico e da atração de investimentos.

Foram apresentados ainda os resultados das autarquias, dados de comprometimento do orçamento com folha de pagamento e os investimentos em educação e saúde obrigatórios por lei.

As despesas com pessoal comprometeram 38,95% do orçamento total, número muito abaixo dos 54% permitidos em lei e do percentual verificado nos últimos oito anos.

“Atingimos o superávit, que é crescente desde 2017, e cumprimos as metas para Saúde e Educação. Os números demonstram o cuidado da gestão. Temos uma dívida de longo prazo que vem sendo discutida, que é alta devido a precatórios e parcelamentos do INSS. Estamos propondo melhorias para facilitar o pagamento dos contribuintes para que a adimplência continue mantendo a taxa alta que temos hoje”, comentou a secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)