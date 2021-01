Após 2 anos, biólogo de Americana ‘reencontra’ preguiça solta no Jardim Botânico

Um morador de Americana foi ‘premiado’ por uma presença diferente no Jardim Botânico de Americana, na manhã desta quinta-feira(7). O visitante do parque reencontrou uma velha amiga que conheceu em 2019. No mesmo ano ele também flagrou um jacaré na Avenida Brasil.

O jornalista e biólogo de Americana, Juliano Schiavo, registrou o momento em que encontrou o animal sobre uma cerca do parque. O ‘reencontro’ aconteceu às 8h30, exatamente dois anos após avistar o animal no dia 6 de janeiro de 2019. Na oportunidade o bicho-preguiça estava em uma árvore.

Juliano conta que ajudou o animal a sair da cerca e voltar ao parque. De acordo com ele não é possível precisar se trata-se do mesmo que encontrou anteriormente. No Parque Ecológico ‘Engenheiro Cid Almeira Franco’, em Americana, não há animais desta espécie confinados, mas há notícias sobre outro exemplares soltos na área de mata que abrange os dois parques.

O bicho-preguiça é um animal que habita as Américas Central e do Sul. De corpo todo coberto por pelos longos e unhas longas, os animais possuem a característica de girar a cabeça em até 270º. Por possuírem baixa temperatura corporal, os bichos são vistos na oportunidade em que tomam banho de sol.