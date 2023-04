Após reportagem do Portal, prefeitura confirma que homem esteve em escola de Americana duas vezes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após a publicação da matéria pelo Portal de Americana, a prefeitura municipal confirmou que um homem de 59 anos acessou as dependências do CAIC do Jardim da Paz nesta terça-feira (18), por volta das 18h, horário em que já não havia alunos na unidade.

Ele foi abordado pelo caseiro da unidade, que questionou sua presença na escola e o conduziu para fora da escola.



Nesta quarta-feira (19), por volta das 11h, o homem foi até a creche do CAIC, que fica ao lado da outra unidade, no mesmo terreno, no horário da saída das crianças.

A equipe escolar acionou a Guarda Municipal. Diante disso, o homem fugiu da escola em uma moto. Ele não estava armado e não teve contato com alunos.

A Gama conseguiu identificar o homem por meio das câmeras da Muralha Digital, que identificaram a placa do veículo e, assim o endereço dele. O homem foi abordado pela Gama em sua residência e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para prestar depoimento à Polícia Civil.

