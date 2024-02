Aposta de Santa Bárbara d’Oeste leva R$ 65,3 mil na quina da Mega-Sena

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma aposta proveniente de Santa Bárbara d’Oeste foi contemplada com a quina no sorteio do concurso 2.689 da Mega Sena, realizado na noite de sábado (17). O bilhete vencedor, que acertou cinco dos seis números sorteados (09 – 16 – 20 – 47 – 48 – 52), garantirá ao seu portador um prêmio no valor de R$ 65.325,01, conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal.

Entretanto, não houve acertadores para o prêmio principal, resultando em um acumulado de R$ 87 milhões para o próximo sorteio, conforme informado pela mesma instituição.

O rateio do concurso 2.689 distribuiu prêmios em todo o país da seguinte forma: não houve vencedores na faixa de seis acertos; na faixa de cinco acertos, 65 apostas foram contempladas, cada uma recebendo R$ 65.325,01; enquanto na faixa de quatro acertos, 4.926 apostas ganharam o valor de R$ 1.231,40 cada.