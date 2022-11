Atacadão de Americana deve inaugurar nesta quinta-feira

Foto: Will Moreira

As obras de construção da unidade do Atacadão de Americana entraram na etapa de finalização. A fachada e parte externa do local recebem os últimos detalhes.

Embora a empresa não confirme oficialmente, o Portal de Americana apurou com exclusividade que a inauguração deve ocorrer nesta quinta-feira, dia 17 de novembro. A solenidade de inauguração deve ocorrer pela manhã.

A previsão inicial era de que a unidade fosse aberta somente em dezembro.

Ao todo, o investimento do Grupo Carrefour na cidade será de R$ 80 milhões. A nova loja está instalada no portal de entrada da cidade, com 10 mil metros de área construída e mais de 150 vagas de estacionamento

De acordo com a empresa, serão gerados 250 empregos diretos.