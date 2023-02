Bar de Santa Bárbara promete caipirinha e porção em homenagem à Glória Maria e é criticado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um depósito de bebidas de Santa Bárbara d’Oeste causou revolta entre os seguidores na tarde desta quinta-feira (2).

O Depósito Vis a Vis, que também funciona como bar, anunciou uma promoção em “homenagem” à jornalista Glória Maria, morta nesta quinta vítima de um câncer.

O local prometeu dar uma porção de batata e uma caipirinha de 700ml. Para garantir o brinde a cliente precisava se chamar Glória e comparecer ao local com RG.

“GLÓRIA ESSA É PRA VOCÊ! Uma das maiores jornalistas do pais, conhecida por sua história inspiradora, nos deixou e nós não podíamos deixar de homenagear todas as Glórias! Vocês fazem a diferença!”, disse o estabelecimento na postagem.

Após a repercussão negativa e as críticas dos seguidores, o local apagou o post. Um leitor relatou ao Portal que ficou indignado com a atitude do local.