Bolão de Americana fatura R$90 mil na Mega-Sena

Um bolão de Americana acertou cinco números no concurso 2562 da Mega-Sena e faturou o prêmio de R$90.205,40. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira (8), no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 06 – 12 – 32 – 44 – 51 – 57.

A aposta, feita na Loterias Baldin , foi realizada na modalidade ‘bolão’ com 20 cotas. Cada apostador vai receber R$4,5 mil. Um outro bolão, também com 20 cotas, faturou R$4.962,40.

PRÊMIO PRINCIPAL

O prêmio de R$ 153 milhões do concurso será dividido entre duas apostas, uma feita em São Paulo e outra em Piracicaba (SP). Cada uma vai ganhar um prêmio de R$ 76,4 milhões.

A quina registrou 226 apostas vencedoras; cada acertador vai receber R$ 45.102,73. A quadra teve 14.672 apostas ganhadoras, cada apostador receberá o prêmio de R$ 992,48.

O próximo sorteio será realizado no sábado (11) e a estimativa é de um prêmio de R$ 3 milhões.

