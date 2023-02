Bombeiros de Americana participam dos resgates no litoral paulista

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Bombeiros que trabalham na base de Americana foram enviados para o litoral paulista para atuarem no resgate de vítimas das chuvas da semana passada.

De acordo com a corporação, os homens saíram de Americana na madrugada de segunda-feira(20). Eles se reuniram com bombeiros de outras unidades e estão atuando nas frentes de trabalho terrestre e nos helicópteros com auxilio do Exercito Brasileiro.

A equipe americanense é composta pelo tenente William, sargento Antunes, cabo Izidoro e soldado Luiz. Eles estão trabalhando em Boiçucanga, Toque-toque Grande e Costa do Sahy.

São quase 200 bombeiros, além de cerca de 100 agentes do Exército, envolvidos nas operações.

De acordo com a major Luciana Soares, porta-voz do Corpo de Bombeiros, após as buscas serem interrompidas por causa de novas chuvas nesta terça-feira, 21, os trabalhos de procura por desaparecidos foram retomados por volta das 5h desta quarta-feira, dia 22. Até o momento já foram encontrados 50 corpos.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)