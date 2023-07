Bombeiros e Canil da Gama iniciam buscas por idoso desaparecido

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Corpo de Bombeiros e Canil da Guarda Municipal de Americana iniciaram nesta quinta-feira(19), as buscas pelo idoso de 81 anos, que está desaparecido em Santa Bárbara d’Oeste.

Moisés Machado do Amaral desapareceu há dois dias. A busca pelo homem conta com o apoio da ROMU Canil com o trabalho do cão Duque, que é farejador da GAMA.

As buscas foram concentradas em uma área rural às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao Km 138, mas nenhuma evidência que ligue ao idoso foi localizada.

A família registrou um boletim de ocorrência na polícia local. Além disso, eles empreenderam buscas em hospitais, outros serviços de saúde e percorreram diversos pontos da cidade, na esperança de obter qualquer informação que pudesse levar ao paradeiro de Moisés.

Para informações adicionais sobre o desaparecimento de Moisés Machado do Amaral, a filha Emilene Amaral está disponível para contato através do número de telefone (99701-0311).