Bombeiros salvam coelho durante incêndio no Parque Universitário

O Corpo de Bombeiros de Americana realizou o combate a um incêndio em um apartamento no Parque Universitário, em Americana, na manha desta quinta-feira(6).

De acordo com a corporação, o incêndio aconteceu na Rua Professora Lucia Helena Streicher Covesi. Os bombeiros extinguiram o fogo e regataram um coelho que estava no interior do imóvel. O animal foi retirado ainda com vida. Não há informações sobre feridos.

Além da corporação de Americana, uma unidade de Santa Bárbara d’Oeste também participou da ocorrência juntamente com a Defesa Civil. Após realizado o rescaldo, o local foi deixado sem risco. Não se sabe o motivo do incêndio.