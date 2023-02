Câmara cai em golpe do boleto falso e perde R$38 mil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Funcionários da Câmara Municipal de Americana caíram em um golpe do boleto falso após receberam um e-mail com o documento de pagamento referente a instalação do piso que foi instalado no plenário da casa.

O valor do prejuízo é de R$38 mil.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Câmara, o e-mail recebido era uma cópia idêntica ao da empresa responsável pelo serviço. Os funcionários do financeiro do órgão não perceberam a falsificação e efetuaram o pagamento.

O golpe só foi percebido após a empresa entrar em contato para cobrar a dívida. Ao Portal de Americana, Thiago Brochi(sem partido), presidente da Câmara, afirmou que fez o pedido para que fosse aberta uma sindicância interna para apurar o ocorrido.

Segundo ele, o caso é acompanhado de perto pela secretária geral da Câmara, Juliana Nandin de Camargo Secco, que teve as primeiras conversas com o delegado responsável pela investigação do caso.

