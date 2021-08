Câmara de Americana reconhece Instituto Jr Dias como de utilidade pública

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Foi aprovado na última sessão da Câmara Municipal de Americana, o projeto do executivo que reconhece a utilidade pública do Instituto JR. Dias, que atua na região do bairro Antônio Zanaga.

O instituto, que é encabeçado por Izabel Dias, 54, e Paulo Dias, 62, pais do vereador Juninho Dias(MDB), atende centenas de pessoas com atividades esportivas divididas em mais de 10 modalidades, totalmente gratuitas, além da realização de eventos em datas comemorativas.

O projeto que foi aprovado com 17 votos favoráveis e abstenção de Juninho, vai permitir que o trabalho da família seja expandido para bairros como São Roque, Jardim dos Lírios, Vila Mathiensen, Jardim da Paz e Parque Gramado.

Paralisado desde o início da pandemia, o instituto já estuda retomar as atividades presenciais. O projeto será colocado em segunda votação na sessão desta quinta-feira(19).