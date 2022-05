Sede da Câmara ganhará nome de “Paço 15 de janeiro”

Foto: Will Moreira

Os vereadores de Americana aprovaram nesta quinta-feira(5), durante sessão da Câmara Municipal de Americana, um projeto de decreto legislativo em que denomina a sede do legislativo municipal como “Paço 15 de Janeiro”. A ideia partiu do chefe da coordenadoria de comunicação, Maurício Vargas.

A data escolhida faz referência a primeira sessão da história da Câmara Municipal de Americana, realizada em 15 de janeiro de 1925. Nessa sessão, foi dada posse aos primeiros vereadores da história de Americana, eleitos em dezembro de 1924 após a emancipação política – em 12 de novembro do ano anterior, havia sido publicada a Lei Estadual que criou o município de Villa Americana, que antes pertencia a Campinas.

“Denominar a sede do Poder Legislativo americanense fazendo remissão à data da primeira sessão camarária do município de Americana é a divulgação de uma parte da sua história, trazendo em seu bojo aguçar o interesse dos cidadãos em buscar conhecer mais a historicidade da cidade de Americana”, justificou o presidente da Thiago Martins(PV) no projeto.