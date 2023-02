Caminhão faz conversão proibida e causa acidente no centro de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O motorista de umcaminhão fez uma conversão proibida da rua Rio Branco para a rua Fernando de Camargo, no centro de Americana e causou um acidente na noite desta sexta-feira (17).

De acordo com informações preliminares, o caminhão bateu contra uma motocicleta. O motociclista, um homem de 37 anos, morador do bairro São Manoel, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A vítima tinha dois filhos. O motorista do caminhão recusou a realização do bafômetro.

Notícia em atualização.

