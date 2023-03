Cantor americanense morre atropelado na rodovia Dom Pedro I

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu na madrugada desta quarta-feira(29), o cantor americanense Matheus Zhem, em um acidente na rodovia Dom Pedro I, em Valinhos.

O cantor nascido em Americana, morava em Ribeirão Preto, onde fazia parte da dupla Zé Henrique & Matheus.



De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o cantor estava fora do veículo Honda Fit para fazer a troca do motorista, quando um outro veículo modelo VW Virtus invadiu o acostamento e atingiu a dupla. O outro rapaz ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o hospital.

O motorista do veículo que atingiu as vítimas foi submetido ao teste do bafômetro, no qual foi constatado 0,34 Mg/L de álcool.

Em nota, a produção da dupla sertaneja confirmou a morte.

“Grande colega, companheiro e amigo que, com um sorriso cativante, animou diversos momentos de nossas vidas. Que Deus o receba de braços abertos e conforte sua esposa e seus filhos”, diz a nota publicada pra dupla no Instagram.

