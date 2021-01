Casal encontrado morto em Americana é identificado

Foi identificado no fim da noite desta terça-feira(5), o casal encontrado morto em uma kitnet na Vila Nossa Sra. de Fatima, em Americana.

Trata-se de Marcos de Lima Silva, de 24 anos e Aline da Silva Amorim, de 17. Ambos foram encontrados em uma kitnet na Avenida Paulista, após colegas de trabalho notarem a ausência de ambos. Eles estavam desaparecidos desde ontem.

A polícia esteve no local e com a ajuda de um chaveiro abriram a porta. A jovem estava caída ao solo e o rapaz teria se enforcado com uma corda.

O caso ainda está sendo registrado na Central de Polícia Judiciária de Americana. Os corpos foram retirados por uma funerária e encaminhados para o Instituto Médico Legal de Americana.