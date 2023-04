Cepagri emite alerta de tempestades para a região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura – CEPAGRI/UNICAMP emitiu um alerta para tempestades na região que começa nesta terça-feira(18) às 14h e vai até às 12h da quarta-feira(19).

De acordo com o órgão, as tempestades já estão ocorrendo em todos os setores do estado e há um elevado potencial para eventos de chuva muito intensa e volumosa, além de muitas descargas elétricas, granizo e fortes rajadas de vento.



Em Americana, a temperatura atual é de 25,4ºC e há previsão de tempestades para a região. A recomendação do CEPAGRI é para que as pessoas fiquem atentas aos alertas e evitem áreas de risco durante as tempestades.

