Chico anuncia construção do Atacadão e geração de 500 empregos em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), anunciou na manhã desta quarta-feira (22), a construção da primeira unidade do Atacadão na cidade, conforme o Portal de Americana divulgou com exclusividade no início de junho.

O empreendimento que deve ser inaugurado dezembro deste ano vai gerar 500 empregos, sendo 250 diretos e 250 indiretos.

As obras da unidade que será construída em uma área onde ficava a concessionária Fiat, na Avenida Afonso Pansan, próximo ao acesso para a Rua São Gabriel, serão iniciadas na primeira quinzena de julho.

De acordo com a empresa, o ivestimento será de R$80 milhões.