Chico e Macris anunciam reforma da Praça de Esportes do Jardim Ipiranga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e o deputado federal Vanderlei Macris anunciaram, nesta terça-feira (5), uma verba de R$ 119 mil para a reforma da Praça de Esportes “Aristides Pisoni”, que fica localizada no Jardim Ipiranga. O recurso federal foi obtido por meio de emenda impositiva intermediada pelo parlamentar.

As autoridades estiveram no local, juntamente com o presidente da Câmara, Thiago Martins, e os secretários municipais Vinícius Zerbetto (Gestão de Convênios) e Allisson Roberto (Comunicação e Tecnologia da Informação).

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito ressaltou a importância de mais esse investimento. “Temos a satisfação de contar com o grande apoio do Macris na conquista de mais esse recurso, que vai possibilitar a reforma principalmente da cancha de bocha”, afirmou Chico. “Essa ação vai beneficiar diretamente a população desta região, possibilitando a prática esportiva perto de casa”, completou.

“Este investimento importante aqui no Jardim Ipiranga atende a um pedido do vereador Lucas, um incentivador desta região. Fico feliz em junto com o prefeito Chico anunciar mais uma verba para a cidade, desta vez no setor de esportes, que envolve o lazer e que atende também na prevenção de saúde, através da prática de exercícios físicos”, destacou o deputado Vanderlei Macris.

A Prefeitura agora aguarda a comunicação oficial do Ministério da Economia para elaboração dos projetos e formalização documental.