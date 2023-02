Chico pretende transferir núcleo especialidades para o prédio anexo ao HM

Foto: Will Moreira

O prefeito de Americana Chico Sardelli(PV) disse nesta quinta-feira (16), que pretende levar o núcleo de especialidades para o prédio anexo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

De acordo com o chefe do executivo, a ideia é trazer o núcleo para próximo da estrutura médica que o HM oferece. “São coisas que a população tem nos pedido e nós temos interesse. Temos que ver a questão logística, se é viável”, afirmou o prefeito.

No ano passado, a prefeitura instalou o Centro de Oncologia de Americana, Unacon, em uma parte do prédio inacabado do hospital.

Questionado sobre o andamento desta ideia, Chico disse que ainda estão estudando a possibilidade. “Ainda estamos discutindo, trabalhando, mas está no nosso radar. Não vamos prometer o que não podemos cumprir”, garantiu Chico.

