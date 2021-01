Chico recebe presidente do Rio Branco

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu, nesta terça-feira (12), com o presidente do Clube Rio Branco, Gilson Bonaldo em seu gabinete.

Durante a conversa, o prefeito se colocou à disposição do clube para contribuir com o que for possível dentro das prerrogativas da Prefeitura. “Sou torcedor do Rio Branco e tenho o sonho de ver o clube voltar a brilhar nos gramados”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

O presidente do Rio Branco deu as boas-vindas ao prefeito e agradeceu a oportunidade de expor as questões do clube. “Viemos falar de algumas situações quanto ao estádio, projetos. O Rio Branco está sempre de portas abertas, esperando que coisas boas cheguem. Foi uma conversa de boa vizinhança, em busca de apoio”, enfatizou.