Chico sanciona lei elevando a remuneração de professores

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, sancionou a Lei Municipal Nº 6.622, de 1º de abril de 2022, que “Adota o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, na forma que especifica.”. Na prática, a norma atualiza os valores pagos aos professores, elevando a remuneração ao patamar estabelecido pelo piso nacional, de R$ 3.845,63. A lei foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (1º).

A sanção ocorreu no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal, com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Educação, Vinicius Ghizini. Com a sanção e publicação da lei, o piso salarial dos professores e das auxiliares de desenvolvimento infantil, no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino, para jornada semanal de 40 horas, passa a ser de R$ 3.845,63, atendendo ao estabelecido na legislação federal. As jornadas de trabalho inferiores a 40 horas semanais terão reajuste proporcional ao piso estabelecido.

“Este é o investimento mais importante que nós gestores podemos fazer: investir em pessoas, reconhecendo o esforço de cada profissional dedicado a cuidar de nossas crianças. Fico muito feliz em poder conceder esse ajuste para uma das áreas essenciais para a formação de um futuro melhor para todos, a Educação”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

O secretário Vinicius Ghizini enumerou outras ações em prol da Educação em Americana: contratação de 100 cuidadores para inclusão; criação da função de monitor escolar; realização de concurso público e contratação de 117 professores temporários até a conclusão deste processo.

A ação integra um pacote de investimentos da administração municipal na Educação, anunciado em março.