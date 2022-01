Chico Sardelli anuncia nomes dos novos secretários

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana Chico Sardelli divulgou, na manhã desta segunda-feira (10), os nomes dos três secretários para as Pastas de Desenvolvimento Econômico; Gestão de Convênios; e Comunicação e Tecnologia da Informação. Serão eles: Rafael de Barros, Vinícius Zerbetto e Allisson Roberto.

As pastas, criadas no ano passado, utilizarão a mesma estrutura das unidades que já existiam lotadas nas Pastas de Planejamento, Governo e Administração e devem seguir com o trabalho que vinha sendo desenvolvido. “A nossa ideia inicial é preservar ao máximo a estrutura e ampliar os trabalhos dentro da característica de cada uma das secretarias. São três áreas fundamentais para o nosso desenvolvimento e para o cumprimento do nosso plano de governo, e eu tenho certeza que são três pessoas mais do que capazes de desenvolver um trabalho de excelência”, disse o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

Os novos secretários assumem a partir desta terça-feira (10) após publicação de portarias com as suas nomeações no Diário Oficial do Município. Confira, a seguir, uma pequena descrição do currículo dos novos secretários:

– Allisson Roberto – Natural de Americana, 43 anos, é jornalista, graduando em Ciências Políticas, atuou na imprensa regional de 1997 a 2009 nos jornais Liberal e TodoDia, atuou como empresário e atua no setor público há cinco anos, com passagem pela Prefeitura de Barueri.

– Rafael de Barros – Natural de Americana, 41, é administrador de empresas, com pós-graduação em Economia pelo Instituto Mises Brasil; MBA em Gestão Estratégica pela FGV; e tem formação em liderança política pelo RenovaBR, com ênfase em Desenvolvimento Econômico. Atua desde 2020 como secretário-adjunto da Secretaria de Planejamento, coordenando a Unidade de Desenvolvimento Econômico.

– Vinícius Zerbetto – Natural de Americana, 40 anos, formado em direito, com especialização em gestão pública em andamento. É funcionário público desde 2003, passou pela Câmara de Americana e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Prestou também consultoria institucional e política para o setor têxtil do Estado de São Paulo no ano de 2019. Desde o ano passado, é secretário-adjunto do Planejamento coordenando a Unidade de Convênios.