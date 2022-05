Com apoio dos vereadores, Chico diz que manterá passagem de ônibus em R$4,70

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e os vereadores do município definiram pela manutenção da passagem do transporte coletivo urbano no valor de R$ 4,70. Eles se reuniram no gabinete do prefeito, nesta quarta-feira (25), com a participação do vice-prefeito Odir Demarchi e de secretários municipais.

“A cidade não pode parar e nesse sentido falo que vocês vereadores têm sido muito parceiros em todas as horas. Nós controlamos as contas públicas todos os dias e não podemos sacrificar o trabalhador de Americana para garantir o serviço de transporte”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

A Administração Municipal afirmou que discute alternativas para garantir o equilíbrio financeiro previsto em contrato, por meio do pagamento de subsídio. Um projeto de lei de concessão do subsídio deve entrar em discussão na Câmara Municipal de Americana nesta quinta-feira(26).