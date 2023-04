Com ingressos que chegam a mil reais, Festa do Peão inicia vendas on-line

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A 35ª Festa do Peão de Americana, um dos eventos mais esperados do ano, iniciou nesta segunda-feira (10) a venda de ingressos on-line. O Clube dos Cavaleiros, responsável pela organização do evento, ainda não anunciou a data para venda dos tickets físicos.

Os preços dos ingressos variam entre R$50 para pista e chegam a R$999 no camarote Brahma. A festa acontecerá de 9 a 18 de junho no Parque de Eventos CCA, em Americana (SP).



Além das montarias em touros, a festa também conta com uma grande programação de shows. Na sexta-feira (9), o palco principal receberá Henrique e Juliano, que convidaram Rayane e Rafaela, Luan Santana e Alok para se apresentarem junto com eles. No sábado (10), é a vez de Gusttavo Lima, Gustavo Mioto, Pedro Sampaio e KVSH animarem a noite.

No domingo (11), Maiara e Maraísa, Edson e Hudson, e Rionegro e Solimões prometem fazer um show inesquecível. Na sexta-feira seguinte (16), Ana Castela e Hugo e Guilherme sobem ao palco. No sábado (17), a festa terá Jorge e Mateus, Matheus e Kauan, Zé Neto e Cristiano, além de Sevenn DJ.

A última noite, domingo (18), terá a apresentação de Chitãozinho e Xororó e Zezé di Camargo e Luciano, encerrando a festa em grande estilo.

