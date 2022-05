Com verba destinada por Macris, novo setor pós-operatório do HM é inaugurado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira, 16, o novo setor pós-operatório da Ala 1 do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Estiveram presentes o deputado federal Vanderlei Macris, o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o presidente da Câmara Thiago Martins, entre outras autoridades. A conquista, que permite a volta das cirurgias eletivas em Americana, é fruto de emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris de R$ 250 mil. Deste total, cerca de R$ 113 mil foram empenhados no novo setor e o restante utilizado para reforma dos banheiros e obras de adaptações de acesso no pronto-socorro do Hospital.

Macris destacou o empenho para melhoria do setor de saúde da cidade. “É uma alegria mais uma vez estar aqui neste hospital para inaugurar esta obra. Assumi um compromisso de todos os anos contribuir com uma verba para elevar o patamar de estrutura do hospital municipal de Americana e melhorar o atendimento oferecido à população, e aos poucos vamos tendo importantes resultados”, acrescentou.

O prefeito Chico Sardelli falou sobre a união de esforços. “O deputado Vanderlei Macris tem feito um trabalho muito importante na cidade como um todo, e numa área que é muito importante que é a saúde. Você tem sido parceiro, Macris, e a população saberá reconhecer, não tenho dúvida nenhuma”, disse.

O novo setor pós-operatório possui dois quartos com cinco leitos cada, um quarto com dois leitos e um quarto com um leito, que poderá ser usado como isolamento, totalizando 13 leitos, além de um posto de enfermagem.

A reforma do local contou com diversas intervenções como a substituição do piso de manta vinílica e do forro, instalação de novas luminárias, pintura interna das paredes e portas, instalação de régua de gases medicinais, entre outras.

As macas elétricas que compõe os leitos foram adquiridas também através da intervenção do deputado Vanderlei Macris junto ao Governo de São Paulo.