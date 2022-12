Comércio de Americana passa a abrir até às 22h a partir de hoje

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O comércio de rua de Americana começa a funcionar em horário estendido a partir desta quarta-feira(7). Nos dias de semana as lojas ficarão abertas até às 22h.

O horário especial do comércio é uma definição dos comerciantes, por meio de pesquisa realizada entre associados da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana).

De segunda a sexta o comercio ficará aberto das 9h às 22h. Já nos sábados, nos dias 10 e 17, das 9h às 18h e nos domingos, 11 e 18, das 9h às 15h.

No dia 24, véspera de Natal, o horário de funcionamento será das 9h às 17h.

Programação da ACIA

A ACIA produziu a decoração natalina em sete pórticos da área central da cidade, nos pontos comerciais da Praça Matriz Velha, Vieira Bueno e Praça Basílio Rangel, além da Casinha do Papai Noel, na Praça Comendador Müller. Haverá Paradas de Natal com personagens em vários bairros da cidade, no horário das 18h às 20h, e no Centro, das 20h às 22h.

Dia 8: Apresentação Fanfarra de alunos Escola Heitor Penteado, no Centro.

Dia 9: Cidade Jardim – Praça Rua das Rosas e Centro (na Matriz Velha, 12 de Novembro e Sete de Setembro, descendo a 30 de julho)

Dia 12: Jardim Ipiranga – Avenida Iacanga e Centro (Rua Vieira Bueno e Sete de Setembro).

Dia 14: Antonio Zanaga – Praça Cecília Meireles e Centro (Matriz Velha, 12 de Novembro e Sete de Setembro).

Dia 16: São Vito – Regional – Avenida Paschoal Ardito e Centro (Praça Basílio Rangel, na Antonio Lobo, Washington Luiz e Fernando Camargo).

Dia 17: Cidade Jardim – Praça Rua das Rosas – próximo à Avenida de Cillo e Centro (Matriz Velha, 12 de Novembro e Sete de Setembro).

Dia 19: Jardim São Paulo – Praça Maggi, descendo a Rua das Paineiras, e Centro (Rua Vieira Bueno e Sete de Setembro).

Dia 20: Balão Arno – Rua Fortunato Faraone e Centro (Rua 30 de Julho cruzamento Fernando Camargo).

21/12: São Vito – Rua João Bernestein e Centro (Praça Basílio Rangel, Antonio Lobo, Washington Luiz e Fernando Camargo).