CONDEPHAM aprova primeira fase da restauração do Casarão do Salto Grande

O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana, CONDEPHAM, órgão que tem como objetivo garantir a preservação da história de Americana por meio de seus prédios, monumentos e bens históricos, se reuniu na última quarta-feira, 31, para analisar a fase 1 do projeto de restauro do Museu Histórico e Pedagógico "Dr. João da Silva Carrão".

De acordo com Heliton Escorpeli, presidente do conselho, houve a apresentação e explicação do processo pela empresa OES Engenharia e Construções, responsável pela restauração e foi possível esclarecer todo o processo e suas particularidades nesta primeira fase.

“O projeto de restauro vai preservar um patrimônio estadual, resguardando a história e levando conhecimento. Foi dado o primeiro passo para um restauro eficiente, responsável, necessário e urgente. O CONDEPHAM estará participando de perto e sempre de prontidão para que sejam tomadas as melhores decisões em defesa do patrimônio histórico de Americana”. Destaca Heliton.

O arquiteto Alberto Streb, sócio proprietário da empresa OES Engenharia, ressalta a importância da aprovação: “Esta aprovação do CONDEPHAM é de grande valia para confirmar a necessidade de fazer o restauro da fachada lateral esquerda do Casarão”.

“O restauro viabiliza a preservação do Casarão do Salto Grande, que além de manter viva a história da fundação da nossa cidade, também representa um marco do empreendedorismo de várias famílias e gerações que se estabeleceram em Americana”, acrescenta a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O projeto

A restauração foi proposta pela empresa OES Engenharia e Construções que já atua no restauro da Casa Hermann Müller e atuou na troca do telhado do Casarão do Salto Grande anteriormente. Conta também com a produção cultural da empresa Veneciano Cultural, parceria com o Ministério da Cultura e a Prefeitura Municipal de Americana.

A primeira fase conta com a empresa Goodyear do Brasil como uma das patrocinadoras por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

As obras dessa primeira fase têm como objetivo restaurar a parede lateral esquerda sudoeste, que demanda mais atenção pelos problemas apresentados. A previsão do final da primeira fase é de 2 de janeiro de 2025, quando o projeto seguirá para as próximas etapas.