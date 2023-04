Conta de energia terá aumento de 4,89% em Americana e região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, nesta terça-feira (4), o aumento de 4,89% na tarifa da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Paulista).

A empresa atende mais de 4,8 milhões de unidades consumidoras localizadas em 234 municípios de São Paulo, incluindo Americana e região.



As novas tarifas da concessionária entram em vigor a partir de 8 de abril.

De acordo com a ANEEL, os fatores que mais impactaram no cálculo da revisão foram os custos com transmissão de energia, componentes financeiros e retirada dos financeiros anteriores.

