Corpo de homem é encontrado na Rodovia Luís de Queiroz em Americana

Na manhã deste domingo(23), um corpo do sexo masculino, aparentando cerca de 50 anos de idade e ainda sem identificação, foi encontrado no canteiro central da Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), no Km 128, próximo à passarela do bairro Jardim dos Lírios, em Americana.

A descoberta foi feita por agentes da Guarda Municipal de Americana (GAMA) que prontamente atenderam à ocorrência. Suspeita-se que a vítima tenha sido vítima de atropelamento, mas as circunstâncias precisas do incidente ainda não foram esclarecidas.

O local foi isolado para preservar a cena até a chegada da equipe de perícia, que foi acionada imediatamente para coletar evidências e realizar uma análise detalhada