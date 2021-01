Corpo é localizado às margens do Ribeirão dos Toledos

O cadáver de um homem foi localizado na tarde desta quinta-feira(14), às margens do Ribeirão dos Toledos, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com a primeiras informações, o corpo estava de bruços sobre o barrando do ribeirão que fica na região central da cidade. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local juntamente com o Corpo de Bombeiros. A perícia técnica também participou da ocorrência.

Ainda não há informações sobre a idade de identidade do rapaz O caso será registrado no plantão policial da cidade.