Dedetização avança nas escolas em Americana

Os serviços de dedetização e aplicação do fumacê no combate a mosquitos, inclusive o transmissor de dengue, prosseguem nas escolas da rede municipal, seguindo o cronograma de trabalho estabelecido pela Secretaria de Educação de Americana. Confira as próximas datas e locais de realização do serviço:

Quinta-feira (16), das 16h30 às 17h30:

EMEI Ceci (Jardim Brasília);

EMEI Tangará (Frezzarin);

EMEI Corimbó (Jardim São Paulo).

Sexta-feira (17), das 16h30 às 17h30

Casa da Criança Tahira (Jardim Ipiranga);

Casa da Criança Juriti (São Roque);

Casa da Criança Baeti (Pq. Novo Mundo);

Creche Taperá (São Manoel);

Creche Curimã (São Vito);

Casa da Criança Graúna (Cidade Jardim);

Creche Anajá (Jardim das Flores);

Creche Chuí (Mathiensen).

Sábado (18), a partir das 8h

CIEP Profª. Philomena Magaly M. Rossetti – CIEP São Vito;

EMEF Prof. Jonas Correa de Arruda Filho (Vila Margarida);

CIEP Profª. Maria Nilde Mascellani – CIEP Jaguari;

Casa da Criança Jaguari (Jaguari);

EMEF Prof. Florestan Fernandes (Morada do Sol);

Centro de Inclusão “Mãos que Acolhem” (Jd. Belvedere);

Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver” (Jd. Bazanelli).

A ação vai abranger todas as 54 unidades escolares da rede municipal e, nos dias úteis, é realizada no fim da tarde, após a dispensa dos alunos e a saída dos profissionais. A dedetização sucede os serviços de corte de grama executados nas escolas – o que promove a eficácia da ação dos produtos aplicados. Nesta quarta-feira (15), a roçagem e corte ocorrem no Centro de Inclusão “Mãos que Acolhem”.

“Os serviços de manutenção nas escolas, como corte de grama, poda de árvores e dedetização, são planejados pelo setor de Manutenção da Seduc e ocorrem de forma escalonada para oferecer as melhores condições de trabalho aos profissionais da rede e um ambiente escolar adequado para os alunos”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

