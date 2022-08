Dia dos Pais terá atrações musicais e horário especial do comércio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) realiza a campanha alusiva ao Dia dos Pais. As principais atrações estão reservadas para o sábado, dia 13, quando haverá dois shows gratuitos no calçadão. Além disso, o comércio de rua (Centro e bairros) estará aberto em horário especial.

As atrações musicais acontecem em dois pontos da região central. A partir das 10h, a Orquestra de Violeiros de Americana se apresenta na Praça Basílio Rangel. Em seguida, às 12h, o palco muda para o Calçadão da Rua Vieira Bueno e será a vez da Banda Artéria Rock agitar os papais e toda a família. As duas apresentações são gratuitas e realizadas pela ACIA.

Também no sábado, véspera de Dia dos Pais, as lojas do comércio de Americana (Centro e bairros) estarão atendendo em horário especial – das 9h às 18h. Assim, os consumidores terão mais tempo para escolherem os presentes e passarem um dia agradável com suas famílias.

O presidente da ACIA, Marcelo Fernandes, está otimista quanto às vendas para o período que antecede o Dia dos Pais. “Nas últimas datas comemorativas já sentimos o consumidor mais propenso a presentar. Agora, com a pandemia definitivamente controlada, a baixa nos preços de itens essenciais, como energia elétrica e combustíveis, a queda do desemprego, entre outros fatores, tendem a fazer com as pessoas aumentem seu poder de compra”, prevê.