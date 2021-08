Dise flagra bingo clandestino na Avenida Paulista

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) fechou, na manhã desta quinta-feira(5), um bingo clandestino na Avenida Paulista, em Americana. No dia 2 de julho, o mesmo local já havia sido fechado pela Guarda Municipal de Americana.

De acordo com informações da polícia, a equipe recebeu uma denúncia sobre o funcionamento do local e a possibilidade de presença de drogas. Durante a chegada da equipe, a gerente do bingo tentou fugir, mas foi detida.

Foram apreendidas 15 máquinas caça-níqueis e itens de carteado.

A mulher que se identificou como gerente do espaço foi conduzida para a Central de Polícia Judiciária, onde o caso será registrado.