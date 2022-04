Documentário Escola de Goleiros – O Filme tem estreia dia 26 de abril

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma história de sonhos e muito futebol. Assim é o documentário sobre a Escola de Goleiros de Americana, a primeira do Brasil. A estreia tem data marcada para um dia especial, dia 26 de abril, dia do goleiro, no Teatro Lulu Benencase, em Americana.

Com aproximadamente 50 minutos de duração, o filme documentário conta através da história de Daniel Fuzato, atualmente goleiro da Roma, na Itália, a busca de um garoto por ser um jogador profissional de futebol e a idealização de uma escola só para goleiros criada pelo preparador de goleiros Vander Batistella, que buscava através do esporte resgatar jovens das ruas.

A produção foi gravada em Americana, parte nos estúdios da iTV Video e Comunicação, e outras cenas na própria sede da Escola e nas ruas e campos de terra de Americana. Devido à pandemia, a produção durou 3 anos para ser finalizada.

Com roteiro do jornalista Alex Ferreira, o filme conta através dos mais variados personagens reais, tanto a busca do jovem garoto quanto a construção da escola de goleiros. “Nossa proposta sempre foi motivar e instigar, através do filme, a possibilidade de sonhar e buscar a realização deste sonho. A busca do Daniel e a do Vander são motivadas pela possibilidade de sonhar!”, exclamou o roteirista e idealizador do filme.

Para Vander Batistella o filme é um fechamento de uma primeira parte da história da escola. “Conseguimos contar toda a história através do sonho do Daniel. E aqui no projeto sonhos chegam todos os dias. E assim estamos seguindo para tornar o nosso projeto na maior Escola de Goleiros do Mundo”, comentou.

Daniel Fuzato lembra que o filme abre a possibilidade para mais pessoas conhecerem o projeto. “O filme com certeza é um porta para que mais jovens e apaixonados por futebol conheçam a Escola de Goleiros e possam contribuir com o projeto e crianças possam treinar e participar de um pouco daquilo que puder viver no projeto”, disse.

Escola de Goleiros – o Filme tem o patrocínio dos Supermercados São Vicente e Papirus, apoio da Sanfarma, MBM Logística, Indústrias Najar, Uhlsport, Camisa 1, Fundo Social de Americana e Prefeitura de Americana. A idealização é de Alex Ferreira e Vander Batistella, a realização é da iTV Vídeo e Comunicação e ProAC – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A produção executiva é das 3marias Produtora Cultural com roteiro de Alex Ferreira e direção geral de Pablo Uranga.

Como e onde posso assistir?

No dia 26 de abril no Teatro Lulu Benencase, às 19h30 – Ingressos esgotados – será realizada a estreia oficial. Já no dia 27, às 20h30, através do canal da TV Câmara de Americana – canal 8 NET – e também no mesmo horário na TV Tododia – canal 14 aberto digital.

Nos dias 30 de abril e 1 de maio, o filme estará liberado para assistir no YouTube da Escola de Goleiros, canal TV Camisa 1.